Архиепископ Фома проводит панихиду у «Крокуса» на девятый день трагедии
Москва, 30 марта, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома совершает панихиду на месте стихийного мемориала у красногорского «Крокус Сити Холла» на девятый день теракта, передаёт корреспондент ИА Регнум.
На поминальную службу пришли родственники и близкие погибших в результате теракта, а также представители власти, волонтёры и граждане, решившие принять участие в молитве.
Панихида совершается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» на развлекательный центр была совершена атака террористов.
По последним данным, в результате нападения погибли 144 человека. После нападения правоохранители задержали 12 человек, которых позже суд арестовал в качестве обвиняемых в организации теракта.
Директор ФСБ России Александр Бортников 23 марта доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе четверых предполагаемых исполнителей теракта.
Следственный комитет 28 марта проинформировал о задержании ещё одного подозреваемого, который участвовал в финансировании террористов.