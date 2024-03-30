Севастополь, 30 марта, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как в инфекционной больнице Севастополя умерла четырёхлетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте

Иван Шилов ИА REGNUM

«Следственными органами ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту смерти четырёхлетней девочки в одном из медицинских учреждений Севастополя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»)», — говорится в сообщении.

В региональном управлении СК РФ уточнили, что родители девочки, увидев недомогание дочери, отвезли ребёнка в городскую больницу №5. После осмотра её отпустили домой. На следующий день девочку уже госпитализировали в инфекционную больницу, где она скончалась.

Как передавало ИА Регнум, в одной из частных клиник в городе Кудрово во Всеволожском районе Ленинградской области при оказании стоматологических услуг ребёнок потерял сознание и умер.

Мать погибшей пояснила, что привела шестилетнюю дочь на осмотр в частную клинику в Кудрово. Девочке требовалась справка о здоровье полости рта для замены кардиостимулятора. В ходе осмотра врач принял решение удалить зуб.

Как заявила женщина, после того как ребёнку стало плохо, у неё началась рвота, девочка посинела и потеряла сознание. Прибывшие на место врачи скорой помощи пытались провести реанимацию, но безуспешно.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.