Харьков, Украина, 30 марта, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Против 59-летней жительницы Харькова возбудили уголовное дело за пророссийскую позицию. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на Нацполицию.

Кадр из видео

«Во время интервью с журналистами харьковчанка отрицала вооружённую агрессию России, высказывалась в поддержку РФ, а также осуждала действия украинской власти», — объяснили в Нацполиции.

Уточняется, что соседи обвиняемой подтвердили её пророссийскую позицию и рассказали о конфликтах с ней на этой почве. Теперь женщине вменяют коллаборационную деятельность.

Издание предполагает, что дело на харьковчанку завели после того, как она упрекнула украинские власти в обстрелах Белгорода. Женщина заявила, что считает удары по Харькову ответом России на обстрелы её территории.

«А не надо радоваться и кидать туда тоже… Я считаю, с соседями надо жить дружно», — ранее заявила жительница Харькова на видео, которое разошлось в местных социальных сетях.

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Как передавало ИА Регнум, ранее на Украине настоятелю храма канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Днепропетровской области дали пять лет заключения за поддержку России.

Также Служба безопасности Украины обвиняет настоятеля храма в призывах к пастве переезжать в РФ и в ожидании прихода в Днепропетровскую область российских военных.

Кроме того, СБУ сообщила о задержании четырёх украинцев за пророссийские взгляды — теперь им грозит по восемь лет тюрьмы. Уточняется, что это жители Киева, Харькова и Первомайска.