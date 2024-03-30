В Харькове против женщины возбудили дело за слова о дружбе с Россией
Харьков, Украина, 30 марта, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Против 59-летней жительницы Харькова возбудили уголовное дело за пророссийскую позицию. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на Нацполицию.
«Во время интервью с журналистами харьковчанка отрицала вооружённую агрессию России, высказывалась в поддержку РФ, а также осуждала действия украинской власти», — объяснили в Нацполиции.
Уточняется, что соседи обвиняемой подтвердили её пророссийскую позицию и рассказали о конфликтах с ней на этой почве. Теперь женщине вменяют коллаборационную деятельность.
Издание предполагает, что дело на харьковчанку завели после того, как она упрекнула украинские власти в обстрелах Белгорода. Женщина заявила, что считает удары по Харькову ответом России на обстрелы её территории.
«А не надо радоваться и кидать туда тоже… Я считаю, с соседями надо жить дружно», — ранее заявила жительница Харькова на видео, которое разошлось в местных социальных сетях.
Как передавало ИА Регнум, ранее на Украине настоятелю храма канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Днепропетровской области дали пять лет заключения за поддержку России.
Также Служба безопасности Украины обвиняет настоятеля храма в призывах к пастве переезжать в РФ и в ожидании прихода в Днепропетровскую область российских военных.
Кроме того, СБУ сообщила о задержании четырёх украинцев за пророссийские взгляды — теперь им грозит по восемь лет тюрьмы. Уточняется, что это жители Киева, Харькова и Первомайска.