Москва, 30 марта, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в здании химлаборатории МГТУ имени Баумана, сообщает 30 марта источник ИА Регнум.

A. Savin

Возгорание наблюдается в корпусе химической лаборатории Императорского Московского технического училища (ИМТУ). Здание находится по адресу: 2-я Бауманская улица, дом 10.

Химлабораторию ИМТУ в 2016 году включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Москвы. Строительство велось в 1898–1899 годах по проекту архитектора Льва Кекушева, одного из крупнейших столичных мастеров стиля модерн.

В феврале 2024 года мэрия Москвы объявила о завершении реставрации здания химлаборатории. Отмечалось, что в корпусе разместится многофункциональный библиотечный комплекс кампуса МГТУ.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля возле Красной площади в Москве загорелось историческое здание XVII века, находящееся на реконструкции. Пожар вспыхнул на втором этаже здания на улице Никольской. Возгорание потушили, сведений о пострадавших не было.