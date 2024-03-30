Москва, 30 марта, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Пытаясь обвинить президента России Владимира Путина в отказе от переговоров по Украине, глава МИД Германии Анналена Бербок хочет перенести на Россию вину за срыв переговорного процесса. Об этом 30 марта заявил корреспонденту ИА Регнум руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Глава МИД Германии Анналена Бербок

Он отметил, что Россия не хочет войны с НАТО, и с первого дня спецоперации руководство страны предпринимало шаги для проведения переговоров, в частности в Стамбуле.

«Многие жители Германии уже устали от этого конфликта. Поэтому руководству ФРГ нужно на кого-то переложить вину за срыв переговорного процесса. При этом они не могут сказать правду, обвинив в этом главу киевского режима Владимира Зеленского, поэтому перекладывают вину на Россию. Это голословное заявление сделано для того, чтобы показать, что это не Зеленский, а якобы Россия блокирует переговоры. Это известная пропагандистская история в стиле учения нацистского министра пропаганды Йозефа Геббельса. Видимо, в Германии хорошо помнят его заветы», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта 2022 года в Стамбуле для переговоров о мирном урегулировании конфликта встретились рабочие группы России и Украины. Помощник президента Владимир Мединский, который представлял РФ, сообщил, что по итогам очного раунда Киев высказал готовность отказаться от попыток вернуть Крым и Севастополь военным путём.

Согласно условиям соглашения, предполагалось, что Украина будет провозглашена нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями, добавил глава российской делегации. Эти гарантии не будут действовать в Крыму, Севастополе и «отдельных районах» Донбасса, как их именуют в Киеве.

Однако переговоры зашли в тупик. Украинская сторона отказалась от дальнейших действий. Позже член делегации от Киева, лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что конфликт мог бы закончиться ещё весной 2022 года, если бы в эту ситуацию не вмешался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, настоявший на продолжении боевых действий и убедивший власти киевского режима не подписывать никаких соглашений с Россией.

Владимир Путин 8 февраля в интервью Такеру Карлсону заявил, что не знает, по какой причине Джонсон уговаривал Киев отказаться от переговоров с Россией. Глава государства назвал «нелепым и даже печальным» то, что украинские представители подчинились уговорам либо требованию экс-премьера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 марта заявил, что заявления МИД Украины о возможных переговорах с Россией противоречат ранее введённому лидером киевского режима Владимиром Зеленским запрету на переговоры с РФ, а попытки навязать России «правила» для проведения таких переговоров неприемлемы.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал журналистам, что переговоры Москвы и Киева могут пройти между вторым и третьим «мирными саммитами» в Швейцарии, где будет обсуждаться так называемая «формула мира» Зеленского, причём и переговоры тоже якобы будут основываться на указанной «формуле», которая может быть скорректирована в ходе обсуждения без представителей Москвы.

Зеленский на саммите G20 в ноябре 2022 года выдвинул «мирный план» из десяти пунктов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если получит официальное приглашение. Проведение форума в предложенном формате лишено смысла, поскольку его предполагается посвятить продвижению ультимативной «формулы Зеленского», сказала она. К тому же Швейцария едва ли может служить площадкой для миротворческого саммита, ведь это предполагает нейтральный статус, который Берн уже утратил, отметила Захарова.

Президент Владимир Путин в марте 2024 года заявил, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности. Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.