* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Душанбе, 30 марта, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Мать одного из предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» Шамсидина Фаридуни (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) принесла извинения родственникам погибших. Видеозапись с ней опубликовало 30 марта видеоагентство Ruptly.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Шамсидин Фаридуни (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

По словам Муассар Заргаровой, ей неизвестно, кто стоит за атакой на концертный зал в Красногорске и кто вовлёк её сына в преступную деятельность. Она подчеркнула, что никогда не простит сына, если он не признается ей.

«[Прошу прощения] у родственников погибших, они тоже мамы, у них есть сыновья, у них есть мамы. Сыночек… Зачем? Зачем ты это сделал?.. Если для Бога, ты никогда шахидом не станешь», — сказала Заргарова.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта жена старшего брата Фаридуни Гульбахор Джонова выразила соболезнования россиянам из-за произошедшей трагедии. По словам женщины, она как мать молится за Россию и людей, потерявших своих родных.

Фаридуни родился в кишлаке Лойоби в Таджикистане и работал там пекарем. Примерно полгода назад он отправился на заработки в Москву. Следствие полагает, что Фаридуни не позднее января вовлёк в состав преступной группы, готовившей теракт, другого подозреваемого, Аминчона Исломова.

Для аргументированных версий по теракту в «Крокус Сити Холле» необходимо время, заявил 28 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вечером 22 марта вооружённые люди ворвались в здание концертного зала «Крокус Сити Холл им. Муслима Магомаева» в подмосковном Красногорске, открыли огонь по людям, а потом подожгли помещения. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, пострадали 382 человека.

Директор ФСБ России Александр Бортников 23 марта доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе четверых предполагаемых исполнителей теракта. В Следственном комитете 28 марта сообщили о задержании ещё одного подозреваемого, который участвовал в финансировании террористов. Бортников отметил, что исламисты не могли сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.