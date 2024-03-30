Берлин, 30 марта, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что президент России Владимир Путин якобы хочет втянуть НАТО в войну.

Jonathan Penschek/dpa/Global Look Press Глава МИД Германии Анналена Бербок

Именно поэтому Россия якобы отказывается от мирных переговоров по конфликту на Украине, сказала Бербок.

«Он (Путин. — Прим. ред.) определённо не хочет вести переговоры», — цитирует главу МИД Германии издание Tagesspiegel.

Бербок также заявила, что если Россия победит на Украине, то под угрозой якобы окажутся безопасность в Европе и международный порядок. При этом она выступила против отправки западных войск на Украину.

Как передавало ИА Регнум, МИД РФ ранее заявил, что НАТО готовит членов блока к потенциальному столкновению с Россией. Именно с этим связана милитаризация Восточной Европы и Черноморского региона, а также форсированное усиление потенциалов НАТО в Польше и Прибалтике, отметило ведомство.

Заявления Запада о якобы имеющихся планах России после Украины напасть на Европу — это чушь и бред, отмечал ранее президент России Владимир Путин. Также он заявлял, что у Москвы и стран ЕС нет территориальных претензий друг к другу и что Россия заинтересована в конструктивных отношениях.

В марте 2024 года Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и по-прежнему к ним готова, но такие переговоры должны быть основаны на реальности. Кремль и МИД ранее неоднократно подчёркивали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, отмечая, что в ином случае специальная военная операция будет продолжена.