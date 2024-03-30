Шойгу призвал работников оборонного завода на Алтае пахать в три смены
Барнаул, 30 марта, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу призвал работников оборонного завода в Алтайском крае «пахать в три смены». Видео с его посещением предприятий оборонно-промышленного комплекса в регионе опубликовало Минобороны РФ.
«Страна выделила огромные деньги на то, чтобы вы здесь могли производить то, что нам надо. Все напрягаются, все делают всë, чтобы это оборудование пришло сюда. А у вас на такое количество станков — тут их больше 30 стоит! — три наладчика. Что вы тут налаживаете? Вы должны пахать в три смены», — заявил Шойгу.
Как передавало ИА Регнум, ранее Сергей Шойгу заявил, что организации, по вине которых замедлилось строительство новых объектов ОПК в Алтайском крае, должны понести ответственность.
Министр обороны подчеркнул, что для всех объектов, где проводится масштабная реконструкция, строительные материалы закуплены, финансирование есть. Своевременному выполнению поставленных задач мешают только вопросы, связанные с проектированием, сказал он.
30 марта Шойгу проверил ход выполнения оборонзаказа предприятиями ОПК в Алтайском крае, в том числе производство сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в целом предприятия ОПК в стране выполняют, а по некоторым направлениям и перевыполняют программу 2024 года.