Барнаул, 30 марта, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу призвал работников оборонного завода в Алтайском крае «пахать в три смены». Видео с его посещением предприятий оборонно-промышленного комплекса в регионе опубликовало Минобороны РФ.

Кадр из видео

«Страна выделила огромные деньги на то, чтобы вы здесь могли производить то, что нам надо. Все напрягаются, все делают всë, чтобы это оборудование пришло сюда. А у вас на такое количество станков — тут их больше 30 стоит! — три наладчика. Что вы тут налаживаете? Вы должны пахать в три смены», — заявил Шойгу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3877926" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сергей Шойгу проверил выполнение оборонзаказа предприятиями ОПК в Алтайском крае

Как передавало ИА Регнум, ранее Сергей Шойгу заявил, что организации, по вине которых замедлилось строительство новых объектов ОПК в Алтайском крае, должны понести ответственность.

Министр обороны подчеркнул, что для всех объектов, где проводится масштабная реконструкция, строительные материалы закуплены, финансирование есть. Своевременному выполнению поставленных задач мешают только вопросы, связанные с проектированием, сказал он.

30 марта Шойгу проверил ход выполнения оборонзаказа предприятиями ОПК в Алтайском крае, в том числе производство сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в целом предприятия ОПК в стране выполняют, а по некоторым направлениям и перевыполняют программу 2024 года.