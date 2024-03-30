Грайворонский район, Белгородская область, 30 марта, 2024, 09:37 — ИА Регнум. В Грайворонском округе Белгородской области объявлена ракетная опасность, проинформировала 30 марта мэрия Белгорода со ссылкой на сообщение системы предупреждения о чрезвычайных ситуациях (РСЧС).

Иван Шилов ИА Регнум

«РСЧС: Грайворонский ГО (городской округ. — Прим. ред.). Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении.

Ракетная опасность также объявлялась в Белгородской области в ночь на 29 марта. Над областным центром и Белгородским районом было сбито 15 воздушных целей.

Как передавало ИА Регнум, ранее 30 марта Минобороны сообщило об уничтожении над территорией Белгородской области двух беспилотников ВСУ самолётного типа.

ВСУ в последнее время усилили обстрелы приграничных районов Белгородской области и областного центра. В результате очередной атаки 29 марта один человек погиб, трое получили ранения.

19 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа и Грайворонского района Белгородской области в другие регионы России вывезут около 9 тысяч детей. Школьники Белгорода и приграничных районов области проведут четвёртую четверть учебного года на дистанционном обучении, сообщил губернатор 30 марта. При этом торговые центры Белгорода в ближайшее время смогут возобновить работу при соблюдении необходимых мер безопасности.