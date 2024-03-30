Шойгу предупредил об ответственности виновных в срыве сроков строительства
Шойгу: виновных в срыве сроков строительства объектов привлекут к ответственности
Барнаул, 30 марта, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Организации, по вине которых замедлилось строительство новых объектов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Алтайском крае, должны понести ответственность. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщили 30 марта в ведомстве.
Министр подчеркнул, что для всех объектов, где идёт масштабная реконструкция, закуплены строительные материалы, а вопросы финансирования решены. Своевременному выполнению поставленных задач мешают только вопросы, связанные с проектированием, сказал Шойгу.
«Министр обороны РФ потребовал в кратчайший срок урегулировать вопросы, связанные с задержкой разработки проектной документации, и привлечь к ответственности те организации, по вине которых сорваны сроки строительства новых объектов», — говорится в сообщении Минобороны.
Шойгу отметил, что техническое перевооружение производственных линий идёт практически по всем направлениям выпуска вооружения и боеприпасов. Речь идёт и о военной технике, и о компонентах для реактивной и ствольной артиллерии, авиационных боеприпасов, указал министр.
Как сообщало ИА Регнум, 30 марта Шойгу проверил ход выполнения оборонзаказа предприятиями ОПК в Алтайском крае, в том числе производство сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам. В целом предприятия ОПК России выполняют, а по некоторым направлениям и перевыполняют программу 2024 года, отметил министр.