Барнаул, 30 марта, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Министр обороны Сергей Шойгу проверил ход выполнения оборонзаказа предприятиями ОПК в Алтайском крае, сообщило ведомство 30 марта.

Министерство обороны России. Кадр из видео Министр обороны Сергей Шойгу в ходе проверки выполнения оборонзаказа предприятиями ОПК в Алтайском крае

Министр проинспектировал производство сложных комплектующих к вооружению и боеприпасам на предприятии, выпускающем составные части к авиационным и зенитным боеприпасам, боеприпасам РСЗО, гранатомётным боеприпасам и патронным лентам. Руководитель предприятия доложил Шойгу, что с 2022 года объём выпускаемой продукции увеличен в 3,5 раза.

Предприятие по производству компонентов для снаряжения боеприпасов с 2023 года увеличило объём выпуска втрое, рассказали главе Минобороны руководители завода.

Шойгу в ходе совещания после осмотра заводов отметил, что по решению президента Владимира Путина на предприятиях ОПК начато техническое переоснащение линий производства почти по всей номенклатуре вооружения и боеприпасов.

«Это касается как военной техники, так и всех необходимых компонентов для снаряжения боеприпасов. Как для реактивной и ствольной артиллерии, так и для авиационных боеприпасов», — сказал министр.

Министр подчеркнул, что средства выделены в полном объёме, и потребовал в кратчайшие сроки урегулировать вопросы, касающиеся разработки проектной документации, а также привлечь к ответственности тех, по чьей вине были сорваны сроки строительства некоторых новых объектов.

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В целом предприятия ОПК России выполняют, а по некоторым направлениям и перевыполняют программу 2024 года, добавил Шойгу.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года Владимир Путин сообщил, что Россия будет увеличивать заказы на вооружение на предприятиях ОПК, чтобы пополнять запасы.

В декабре 2023 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия превзошла Запад по выпуску вооружений. Министр отметил, что ОПК России по плану и в полном объёме обеспечивает боевую авиацию, флот, Сухопутные войска всеми передовыми видами вооружений.

Шойгу ранее также заявил о значительном повышении качества вооружений, применяемых в ходе специальной военной операции, и выполнении задач по укреплению рубежей обороны. СВО показала превосходство российской военной техники над натовской, отметил также министр.