Белгород, 30 марта, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Белгородские торговые центры смогут возобновить работу при соблюдении необходимых мер безопасности, рассказал 30 марта губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба области.

Павел Колядин/ТАСС

Окна в зданиях должны быть заклеены плёнкой, а персонал — обучен оказанию первой медицинской помощи, пояснил губернатор.

«Даём возможность открыться руководителям и торговых центров, которые были в последнее время закрыты, если они имеют кирпичную кладку, если они заклеены плёнкой, если обучен персонал оказанию первой медицинской помощи и отработаны многие другие решения, которые позволяют обеспечить безопасность как сотрудников, так и покупателей», — написал Гладков в Telegram-канале.

В ближайшие два дня власти проведут обход торговых центров, руководители которых хотят возобновить работу, и проверят, соблюдаются ли указанные условия, добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, по итогам заседания оперативного штаба области Гладков также сообщил, что из-за участившихся атак ВСУ школьники Белгорода и приграничных районов региона проведут четвёртую четверть на дистанционном обучении.

Ранее торговые центры Белгорода были частично закрыты из-за обстрелов со стороны ВСУ. Власти региона не исключают разрешения возобновить торговлю на вторых и третьих этажах зданий при соблюдении мер безопасности, отмечал губернатор 28 марта.