Шарм-эль-Шейх, Египет, 30 марта, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Россияне, направлявшиеся рейсом SM-903 из Шарм-эль-Шейха в Москву, оказались в сложной ситуации из-за запрета полётов в еврозоне для турецкой авиакомпании Southwind Airlines. Об этом Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Известно, что на борту самолёта были пассажиры туроператоров Coral Travel и Pegas Touristik.

Руководитель департамента по связям с общественностью Coral Travel и Sunmar Марина Макаркова заверила, что российских туристов расселят в отелях.

Гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная добавила, что пассажиров гиды туроператора отвезли в один из отелей, никаких затрат от туристов не потребуется.

Как сообщало ИА Регнум, 29 марта стало известно о запрете полётов турецкой авиакомпании Southwind Airlines через Европу из-за якобы связей с Россией. По данным издания Turizm Güncel, авиаперевозчик Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade) планировал рейсы в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт, греческий Ираклион и другие европейские города.

До этого Финляндия отказала Southwind Airlines выдать разрешение на полёты между странами из-за того, что контролируют авиакомпанию якобы не граждане Турции, а российские структуры.