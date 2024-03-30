Москва, 30 марта, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Подготовленный ООН доклад про пытки на Украине сформулирован достаточно расплывчато, его нельзя назвать серьёзным исследованием, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Это нельзя называть серьёзным исследованием и абсолютно адекватным отражением реальности. Мы сталкиваемся со многими фактами, которые сейчас недоступны, в том числе таким структурам, как Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), потому что они достаточно сильно политизированы, и относиться к ним как к последней инстанции я бы не стал», — рассказал «РИА Новости» Мирошник.

По его словам, это вызвано невозможностью активно выгораживать Украину. Согласно сделанным докладам, Украина представлена как белая и пушистая, страна якобы живёт по международному гуманитарному праву, соблюдает все человеческие основы и принципы. В действительно всё совершенно не так, указал дипломат.

Мирошник добавил, что УВКПЧ «по политическим побуждениям вынуждено было взять хотя бы часть данных», которые на самом деле достаточно чётко характеризуют действия Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в докладе УВКПЧ ООН сказано, что российские военнопленные на Украине подвергались пыткам с декабря 2023 года по февраль 2024 года. Отмечается, что сотрудники управления узнали об этом после общения с 44 российскими пленными. Часть из них рассказали, как их удерживали в подвалах домов в Харьковской области. Некоторые из пленных провели там несколько дней, другие — до полутора месяцев. При допросах 13 военнопленных избивали деревянными палками, пытали током. Также украинцы инсценировали казни, в двух случаях угрожали российским солдатам сексуальным насилием.

Комментируя доклад УВКПЧ ООН, в Кремле отметили, что все военные преступления киевского режима тщательно документируются. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, содержащиеся в докладе данные не являются новостью для Москвы. Россия будет добиваться наказания всех, кто стоит за преступлениями киевского режима, подчеркнул он.