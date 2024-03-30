Геническ, Херсонская область, 30 марта, 2024, 06:30 — ИА Регнум. Расчёт гаубицы Д-30 группировки войск «Днепр» уничтожил укрепленные позиции ВСУ на правом берегу Днепра на херсонском направлении в зоне СВО, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«Личный состав батареи нанёс огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил склад боеприпасов», — рассказали в ведомстве.

На видеокадрах Минобороны зафиксирована подготовка орудия к удару, «прилёт» по объекту противника и дальнейшая маскировка орудия.

Старший офицер батареи с позывным Енисей рассказал, что ежедневная работа расчёта не даёт противнику расслабиться, любой выход врага пресекается. В качестве объектов поражения бывает не только личный состав, но и лодки ВСУ. Расчёт отрабатывает по любой цели, добавил офицер.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Всего военные поразили живую силу и военную технику ВСУ в 131 районе, отметили 29 марта в Минобороны РФ.

Без поддержки Вашингтона ВСУ будут вынуждены постоянно отступать, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. В интервью обозревателю американской газеты The Washington Post Дэвиду Игнейшесу он пожаловался на дефицит средств ПВО, восполнить который проблематично без поддержки Конгресса.

ВСУ испытывают трудности с количеством оружия, в это время Россия продвигается на фронте, признал советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. Без оружия украинцы не смогут нарушить логистику снабжения ВС РФ, добавил он.