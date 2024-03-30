Расчёт гаубицы Д-30 уничтожил под Херсоном склад боеприпасов ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на правобережье Днепра
Геническ, Херсонская область, 30 марта, 2024, 06:30 — ИА Регнум. Расчёт гаубицы Д-30 группировки войск «Днепр» уничтожил укрепленные позиции ВСУ на правом берегу Днепра на херсонском направлении в зоне СВО, сообщили в Министерстве обороны России.
«Личный состав батареи нанёс огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил склад боеприпасов», — рассказали в ведомстве.
На видеокадрах Минобороны зафиксирована подготовка орудия к удару, «прилёт» по объекту противника и дальнейшая маскировка орудия.
Старший офицер батареи с позывным Енисей рассказал, что ежедневная работа расчёта не даёт противнику расслабиться, любой выход врага пресекается. В качестве объектов поражения бывает не только личный состав, но и лодки ВСУ. Расчёт отрабатывает по любой цели, добавил офицер.
Как сообщало ИА Регнум, российские войска уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Всего военные поразили живую силу и военную технику ВСУ в 131 районе, отметили 29 марта в Минобороны РФ.
Без поддержки Вашингтона ВСУ будут вынуждены постоянно отступать, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. В интервью обозревателю американской газеты The Washington Post Дэвиду Игнейшесу он пожаловался на дефицит средств ПВО, восполнить который проблематично без поддержки Конгресса.
ВСУ испытывают трудности с количеством оружия, в это время Россия продвигается на фронте, признал советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. Без оружия украинцы не смогут нарушить логистику снабжения ВС РФ, добавил он.