Москва, 30 марта, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Ударная группа российских вертолётов ударила по опорному пункту и скоплению живой силы на купянском направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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В ударную группу армейской авиации вошли разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой Ми-35М и многоцелевой Ми-8.

Экипажи вертолётов нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика.

Минобороны РФ также показало видеоролик подготовки вертолётов на аэродроме, их взлет и выход на цель. Выстрел ракетами и отстрел тепловых ловушек показаны с разных ракурсов.

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Как сообщало ИА Регнум, российские десантники из состава группировки войск «Юг» нанесли беспилотниками более 40 ударов по позициям ВСУ на артёмовском направлении.

Расчёты разведчиков-десантников из Иваново и Костромы получили задание на уничтожение блиндажей противника с личным составом ВСУ в опорных пунктах. Затем выдвинулись в указанный район.

Управляемые российскими операторами FPV-дроны «Джокер» в зоне спецоперации заставили сдаться в плен сразу 60 украинских боевиков.

Для безопасности операторов FPV-дронов российской армии разработчики создали обманную систему защиты «Лодырь». Она имитирует расчёт беспилотников, серьёзно усложняя для ВСУ поиски реальных целей.