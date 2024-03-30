Одесса, Украина, 30 марта, 2024, 05:35 — ИА Регнум. Некоторые районы Одессы ночью 30 марта остались без воды и электричества. Об этом сообщило в Telegram-канале украинское издание «Думская».

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«В некоторых районах города пропал свет <…> У некоторых также пропала вода», — уточнили журналисты.

Ночью 30 марта в Одесской области объявляли воздушную тревогу.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 29 на 30 марта сирены воздушной тревоги взвыли в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях. Жителей предупредили об опасности с воздуха в период с 23:52 мск 29 марта до 03:02 мск 30 марта.

Днём издание «Страна. ua» со ссылкой на энергетическую компанию ДТЭК сообщило об аварийном отключении подстанции в Одессе. Электричество пропало в Хаджибейском и Киевском районах. В течение нескольких часов подачу электроэнергии обещали восстановить.

В Одессе 28 марта прогремел взрыв. Воздушную тревогу включали в Одесской и Николаевской областях Украины.

Харьков погрузился во мрак из-за авиаударов по стратегическим объектам на Украине, посетовали авторы статьи французского журнала L’Express. Местные чиновники подтвердили, что один из последних ударов двадцатью ракетами по ключевым целям под Харьковом стал сильнейшим с начала СВО.