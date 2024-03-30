Вашингтон, 30 марта, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден вспомнил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным в 2021 году проблему высвобождения метана в Арктике.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика.

«Когда я встретился с Путиным после моего избрания в Женеве, я спросил, что «вы собираетесь делать с метаном?». В России восемь часовых поясов за полярным кругом, где происходят выбросы метана», — сказал Джо Байден на встрече демократов, стенограмму которой опубликовал Белый дом.

По словам американского президента, его российский коллега был в курсе о «метановой проблеме», но на тот момент «затруднился» ответить, как стоит её решать.

Как сообщало ИА Регнум, Арктика является регионом, где климатические изменения происходят быстрее всего. Так, из-за таяния снегов и льдов, выброса метана и двуокиси углерода скорость потепления здесь выше, чем общемировая. Об этом заявил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас.

В конце декабря 2023 года США расширили часть собственной территории континентального шельфа в Арктике, Мексиканском заливе и Атлантике на площадь, вдовое превышающую размеры Калифорнии.