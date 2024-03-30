Байден рассказал о разговоре с Путиным в Женеве почти три года назад
Байден заявил, что обсуждал с Путиным в Женеве проблемы выброса метана в Арктике
Вашингтон, 30 марта, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден вспомнил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным в 2021 году проблему высвобождения метана в Арктике.
«Когда я встретился с Путиным после моего избрания в Женеве, я спросил, что «вы собираетесь делать с метаном?». В России восемь часовых поясов за полярным кругом, где происходят выбросы метана», — сказал Джо Байден на встрече демократов, стенограмму которой опубликовал Белый дом.
По словам американского президента, его российский коллега был в курсе о «метановой проблеме», но на тот момент «затруднился» ответить, как стоит её решать.
Как сообщало ИА Регнум, Арктика является регионом, где климатические изменения происходят быстрее всего. Так, из-за таяния снегов и льдов, выброса метана и двуокиси углерода скорость потепления здесь выше, чем общемировая. Об этом заявил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас.
В конце декабря 2023 года США расширили часть собственной территории континентального шельфа в Арктике, Мексиканском заливе и Атлантике на площадь, вдовое превышающую размеры Калифорнии.