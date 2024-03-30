Москва, 30 марта, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Для безопасности операторов FPV-дронов российской армии разработчики создали обманную систему защиты «Лодырь», которая имитирует расчёт беспилотников, тем самым серьёзно усложняя для ВСУ поиски реальных целей. О новинке «РИА Новости» рассказал гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

«Лодырь» — это ложный оператор дрона, который формирует в радиоэфире полноценную картинку применения FPV-устройства: там есть фальшивый пульт управления, модуль радиоканала передачи видео и инструмент дистанционного отключения, чтобы устройство работало не всё время, а только тогда, когда оно нам нужно», — пояснил разработчик.

Дмитрий Кузякин отметил, что необходимость создания «Лодыря» связана с тем, что современные инструменты радиоэлектронной разведки могут достаточно быстро определить точку старта FPV-дрона, даже если на нём не установлен GPS.

Пока идут небольшие поставки защитных систем на передовую СВО — тем подразделениям, которые проявили интерес.

Как сообщало ИА Регнум, управляемые российскими операторами FPV-дроны «Джокер» в зоне спецоперации заставили сдаться в плен сразу 60 украинских боевиков. Об этом рассказал Дмитрий Кузякин.

«Джокер» способен месяц лежать в засаде, ожидая приближения противника. Его трудно обнаружить, сигналов беспилотник не издаёт.

Минобороны РФ показало работу разведывательного беспилотника «Орлан-10» в зоне спецоперации. Расчёты комплекса летают на тактическую глубину для разведки местности и обнаружения целей, оказывают поддержку при корректировке огня артиллерии по объектам, живой силе и технике ВСУ.

Для распознавания целей дрон оборудован оптическими приборами и тепловизором. «Орлан» может взлетать с любого места.