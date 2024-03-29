Ставрополь, 30 марта, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Трое уроженцев Центральной Азии были задержаны 29 марта за подготовку теракта в Ставропольском крае. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Силовики пояснили, что в ходе расследования было установлено, что мигранты намеревались совершить «террористический акт путём взрыва в одном из мест массового пребывания».

В квартире, где проживали фигуранты, обнаружены составные части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы.

Также ФСБ установила, что ранее задержанные купили в магазине килограмм гвоздей для поражающей начинки самодельной бомбы.

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Как сообщало ИА Регнум, 28 марта начальник ставропольского главка МВД Андрей Мишагин проинформировал, что в регионе за 2023 год сотрудники правоохранительных органов предотвратили 12 терактов на этапе подготовки.

Задержали 14 активных участников террористических организаций, большинство из которых являлись приверженцами проукраинских националистических организаций.

Сотрудники госкомитета национальной безопасности Таджикистана в городе Вахдат задержали девять человек, которых подозревают в связи с исполнителями теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта.

Число погибших в результате теракта увеличилось до 144 человек.

Совершившие теракт в «Крокусе» боевики собирались бежать в Киев за вознаграждением.

В Москве правоохранительные органы обнаружили схрон оружия террористов, напавших на ТРЦ «Крокус Сити Холл». По предварительным данным, схрон был обнаружен в хостеле на Дмитровском шоссе.

28 марта СК РФ сообщил, что получены доказательства связи террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами.