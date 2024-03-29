Вашингтон, 30 марта, 2024, 01:58 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что очень ждёт американские дальнобойные ракеты ATACMS, он намерен их использовать для ударов по аэродромам в Крыму. Свои «желания» он озвучил в интервью газете Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

Обозреватель Дэвид Игнатиус процитировал ответ Зеленского на вопрос, чего он больше всего хочет.

«ATACM-300 — вот ответ», — сказал киевский лидер.

Автор пояснил также, что Зеленский «хотел бы использовать ракеты большей дальности не для атаки на российскую территорию, а на аэродромы в Крыму», с которых Россия запускает самолёты с высокоточными ракетами.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля телеканал NBC News объявил о том, что власти США планируют передать дальнобойные ракеты ATACMS Киеву. По данным СМИ, после нескольких месяцев запросов из Украины Белый дом начал склоняться к возможности отправки версии ракет с большей дальностью. При этом имеющийся у США запас ракет ограничен.

Газета Politico со ссылкой на осведомлённые источники 12 марта сообщила, что Вашингтон объявит о предоставлении ATACMS Украине в рамках нового пакета военной помощи объёмом $300 млн. По сведениям издания, это будут ракеты старого образца, способные преодолевать расстояние более 100 км.

В Кремле 20 марта заявили, что не владеют информацией о намерениях США передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.