Зеленский рассказал, для чего ему нужны американские ракеты ATACMS
Зеленский ещё не получил ракеты ATACMS, но заявил, что будет бить ими по Крыму
Вашингтон, 30 марта, 2024, 01:58 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что очень ждёт американские дальнобойные ракеты ATACMS, он намерен их использовать для ударов по аэродромам в Крыму. Свои «желания» он озвучил в интервью газете Washington Post.
Обозреватель Дэвид Игнатиус процитировал ответ Зеленского на вопрос, чего он больше всего хочет.
«ATACM-300 — вот ответ», — сказал киевский лидер.
Автор пояснил также, что Зеленский «хотел бы использовать ракеты большей дальности не для атаки на российскую территорию, а на аэродромы в Крыму», с которых Россия запускает самолёты с высокоточными ракетами.
Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля телеканал NBC News объявил о том, что власти США планируют передать дальнобойные ракеты ATACMS Киеву. По данным СМИ, после нескольких месяцев запросов из Украины Белый дом начал склоняться к возможности отправки версии ракет с большей дальностью. При этом имеющийся у США запас ракет ограничен.
Газета Politico со ссылкой на осведомлённые источники 12 марта сообщила, что Вашингтон объявит о предоставлении ATACMS Украине в рамках нового пакета военной помощи объёмом $300 млн. По сведениям издания, это будут ракеты старого образца, способные преодолевать расстояние более 100 км.
В Кремле 20 марта заявили, что не владеют информацией о намерениях США передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.