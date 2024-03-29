Вашингтон, 30 марта, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Острую нехватку личного состава испытывают Вооружённые силы Украины (ВСУ) на фронте, заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong бывший разведчик США Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

«Сейчас чрезвычайная ситуация с кадрами, я имею в виду, что Зеленский только что вышел и сказал, что им не хватает 700 000 человек <…> они все мертвы», — отметил он.

В Киеве таким образом обозначили фактическое количество потерь ВСУ, предположил Риттер.

По его словам, сейчас на передовой находятся не более 300 тысяч украинских военных. Этого недостаточно для противостояния российской армии, подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ с начала 2024 года потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц различного вооружения. Об этом 20 марта заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Это почти в три раза превысило показатели аналогичного периода 2023 года. Только при попытке захватить приграничные населённые пункты в Белгородской и Курской областях потери ВСУ составили свыше 3,5 тысячи человек, добавил Шойгу.

Украинские военные не смогут обороняться в случае крупного российского наступления, заявил в конце марта глава киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, атака ВС России ожидается в ближайшие месяцы.

По всей линии фронта на фоне нехватки ресурсов заметен застой украинской армии, признал в интервью украинскому изданию NV советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. У Украины не хватает возможностей для «эффективных наступательных действий», уточнил он.