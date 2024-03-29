Киев, 30 марта, 2024, 01:09 — ИА Регнум. В Вашингтоне недовольны атаками ВСУ на объекты топливно-энергетического комплекса на территории России. Об этом говорится в опубликованном 29 марта интервью главы киевского режима Владимира Зеленского газете The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Реакция США на это не была позитивной. Мы применяли собственные беспилотники. Никто не может нам сказать, что мы не можем делать», — прокомментировал он недавние удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что Белый дом призывал Киев не наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре. Однако украинская сторона рассматривает их в качестве законной цели, следовательно атаки на НПЗ на территории России будут продолжены, заявила она.

Газета Financial Times со ссылкой на источники написала 22 марта, что США запретили Украине атаковать объекты энергетической инфраструктуры России из-за опасений ответных мер, которые спровоцируют рост цен на нефть в мире. В качестве примера издание привело нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, используемый западными компаниями, в том числе американскими ExxonMobil и Chevron.

Ранее ВСУ атаковали НПЗ в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях и Краснодарском крае.

В Минобороны подтвердили, что в ночь на 22 марта российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики, ВПК, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников. В результате атаки российские войска дезорганизовали функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов украинской армии.