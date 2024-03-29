Москва, 30 марта, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Сергей Соловьёв прокомментировал начало процедуры Генпрокуратуры по признанию певицы Аллы Пугачёвой иностранным агентом. Парламентарий заявил «РИА Новости», что её внесут в реестр иноагентов, если на это будут законные основания.

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Соловьёв отметил, что решение о проведении процедуры по признанию Пугачёвой иностранным агентом «исключительно верно».

«Уверен, что проверка будет проведена обстоятельно, всесторонне и объективно. О сроках говорить преждевременно, но, если законные основания для внесения Пугачёвой в реестр присутствуют, такое решение обязательно будет принято», — заявил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, запрос к Минюсту о признании Аллы Пугачёвой иностранным агентом направила Генеральная прокуратура России, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

По словам Бородина, певицу «сейчас проверяют», затем контролирующие органы примут решение.

Ранее Бородин заявил, что процедура признания певицы иноагентом уже запущена. Поводом стало её заявление, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

По мнению политолога, декана факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрия Кота, Пугачёву и ей подобных деятелей давно пора признать иноагентами. Он подчеркнул, что Пугачёва — действительно враг, который уже долго работает против России.

Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) покинула Россию после начала спецоперации на Украине. Супруги перебрались в Израиль.

После теракта в «Крокус Сити Холле» Пугачёва шесть дней никак не реагировала на трагедию, а затем разместила пост о том, что скорбь якобы должна быть в душе, а не на страницах в соцсетях. Это вызвало волну возмущения в Сети.

Позиция Пугачёвой и музыканта Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в отношении трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» сравнима с лицемерием, но ближе к предательству. Об этом 29 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.