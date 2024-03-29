Майами, США, 30 марта, 2024, 00:34 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами итальянцу Яннику Синнеру (2-й номер посева).

CORNUT Даниил Медведев

Встреча закончилась со счетом 1:6, 2:6. Теннисисты провели на корте чуть более одного часа.

Посеянный под третьим номером россиянин не смог защитить титул. Медведев в последних пяти очных встречах уступил итальянцу пятый раз подряд.

Во втором полуфинале победитель определится в матче немца Александра Зверева (4) с представителем Болгарии Григором Димитровым (11).

Призовой фонд турнира составляет около $9 млн. Соревнования в Майами завершатся 31 марта.

Как сообщало ИА Регнум, в 1/8 финала теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами 28-летний Медведев в двух сетах победил немца Доминика Кёпфера. Полуторачасовая встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:0. Счёт личных встреч — 2:0 в пользу россиянина.

Ранее Даниил Медведев уступил Карлосу Алькарасу из Испании в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния). Испанец одержал победу в двух сетах. Во время встречи Медведев три раза подал навылет, трижды ошибся при подаче и смог реализовать один из двух брейк-пойнтов. Алькарас трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из десяти.