Киев, 30 марта, 2024, 00:10 — ИА Регнум. Доход семьи главы киевского режима Владимира Зеленского за 2023 год составил почти 12,5 млн гривен. По информации из его офиса, в декларации указаны доходы от заработной платы, процентов по вкладам, аренды недвижимости и продажи военных облигаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Согласно декларации, доходы семьи Зеленских составили 12 млн 423 тыс. гривен (более 316 тыс. долларов), в том числе доход от продажи облигаций внутреннего государственного займа — 7 млн 455 тыс. 972 гривны», — поясняется в сообщении на сайте офиса Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, исполняющий обязанности главы Конституционного суда Украины Сергей Головатый внёс в декларацию о доходах собственный храм. Он принадлежит Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП; самопровозглашённая канонически непризнанная православная церковь, созданная на Украине в 1992 году. — Прим. ред.) и находится в Черкасской области, следует из данных сайта единого госреестра деклараций.

Освобождение владельцев дорогостоящих автомобилей, таких как Ferrari и Rolls-Royce, от уплаты налога на роскошь является издевательством над украинским народом. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На Украине испугались того, что окружение главы киевского режима Владимира Зеленского может превратиться в «новых олигархов». Западные СМИ сделали такой вывод из общения с политическими активистами. Они признались в подозрениях не только сотрудников офиса Зеленского, правительства страны, но и депутатов Верховной рады и рассказали о множестве схем хищения или незаконного накопления денег. Например, для парламентариев действует очень высокий потолок на пожертвования от юридических лиц и при этом не существует никаких ограничений на доходы, полученные вне политической деятельности.