Москва, 29 марта, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Бывший голкипер московского ХК ЦСКА 27-летний Иван Федотов прокомментировал свой переход в команду НХЛ «Филадельфия Флайерз». Спортсмен 29 марта на пресс-конференции признался, что пережил два трудных года перед переходом в клуб и очень рад новому контракту.

Алексей Колчин ИА REGNUM Иван Федотов

«Прошло очень много времени, но я наконец-то здесь. Наконец-то вместе с «Филадельфией», я очень взволнован, но счастлив быть здесь. Эти два года были действительно трудными для меня. Хочу помочь команде выйти в плей-офф», — сказал Федотов журналистам.

По словам хоккеиста, ритм игры в НХЛ намного быстрее, что ему очень нравится. Федотов также отметил, что в клубе «много классных игроков».

При этом, по мнению Федотова, и в КХЛ много «крутых хоккеистов, которые могут играть в НХЛ».

В числе «достойных» вратарь назвал Илью Сорокина, Сергея Бобровского, Петра Кочеткова.

Как сообщало ИА Регнум, Иван Федотов на год стал игроком команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

28 марта ЦСКА расторг контракт с Федотовым. В клубе отметили, что спортивные права на хоккеиста в России по-прежнему сохраняются за ЦСКА.

Федотов выступал за ЦСКА с 2021 года. По окончании сезона 2021/22 он подписал контракт с «Филадельфией». Однако летом 2022 года сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге задержали хоккеиста по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмен провёл год на срочной службе.

Вернувшись со службы в июле 2023 года, Федотов подписал с ЦСКА новый контракт, который Континентальная хоккейная лига зарегистрировала. В лиге заявили, что обратились в НХЛ для подтверждения контрактного статуса хоккеиста и на основании полученной информации было решено, что у Федотова нет действующего соглашения с «Филадельфией».

После этого Международная федерация хоккея (IIHF) отказала ЦСКА в регистрации контракта, а голкипер был дисквалифицирован на четыре месяца с 1 сентября. Кроме того, клубу запретили осуществлять международные трансферы в течение сезона.

Несмотря на это, КХЛ допустила Федотова к матчам. В результате в сезоне 2023/24 он сыграл 62 матча за ЦСКА в регулярном чемпионате, в которых пропустил 100 шайб. В Кубке Гагарина он провёл пять игр и пропустил 13 голов. ЦСКА вылетел из плей-офф, проиграв в 1/8 финала ярославскому «Локомотиву».