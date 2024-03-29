* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 29 марта, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Позиция певицы Аллы Пугачёвой и музыканта Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в отношении трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» сравнима с лицемерием, но ближе к предательству. Об этом 29 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Известия/Александр Казаков Алла Пугачева

Дипломат отметила, что Пугачёва и Макаревич неделю не комментировали своё отношение к произошедшей трагедии, но спустя семь дней их прорвало.

Певица написала, что «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram» (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). В свою очередь, музыкант заявил, что считает «пошлейшим занятием публичное вырывание собственных волос на просторах интернета».

«Это они так отреагировали на теракт в «Крокусе», если вы не поняли. Страшно и дико слышать, что «скорбеть надо молча» от людей искусства. <…> Сказала бы, что это лицемерие. Но это что-то похуже. Ближе к предательству. Им же верили миллионы! Пошлость — не публично выражать сочувствие и скорбь, а попрекать этим», — написала Захарова в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 29 марта общественный деятель Вадим Манукян прокомментировал так называемые соболезнования Пугачёвой и Макаревича. По его мнению, в их словах чувствуется презрение к зрителям, которые ходили на их же концерты. А когда с этими зрителями произошла трагедия, им вдруг стало сложно выразить публично сочувствие. При этом Пугачёва не раз выражала на своих страницах в соцсетях соболезнования по разным поводам. И это выглядит, мягко говоря, очень странно. То же самое касается Макаревича. Им обоим должно быт стыдно, добавил Манукян.

Главный редактор ИА Регнум, член СПЧ, журналист Марина Ахмедова в Telegram-канале написала, что вместо соболезнования Макаревич, по сути, сказал, что погибшие в «Крокусе» люди виноваты сами — находятся там, где находятся. И их выбор состоит в том, чтобы их убили. Как и выбор всех жителей России. Тут уже ничем человеку не поможешь, добавила она.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин 29 марта отметил, что Госдума перенаправила запрос к Минюсту о признании Аллы Пугачёвой иноагентом. Певицу «сейчас проверяют», затем контролирующие органы примут решение, пояснил он.

СКР сообщили о показаниях обвиняемых в совершении теракта. Их координировали через мессенджер Telegram. По указанию координатора террористы после совершения теракта направились к границе с Украиной, в Киеве им обещали выплатить вознаграждение.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» на развлекательный центр была совершена атака террористов. По последним данным, в результате нападения погибли 144 человека. Пострадали 382 человека, проинформировали в Центре медицины катастроф. После теракта правоохранители задержали 12 человек, которых позже суд арестовал в качестве обвиняемых в организации теракта.