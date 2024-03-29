Москва, 29 марта, 2024, 22:28 — ИА Регнум. В Москве следователи завершили расследование уголовного дела преступного сообщества, которое занималось фиктивной постановкой мигрантов на учёт. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного управления СК.

Иван Шилов ИА Регнум

Уголовное дело завершено в отношении двух организаторов и десяти участников преступного сообщества.

В зависимости от роли каждого их обвиняют по нескольким статьям: в организации преступного сообщества или участия в нём, организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий.

В ходе следствия установлено, что с 2019 по 2022 год фигуранты организовали работу хостелов на территории Москвы и Подмосковья, где проводили массовую фиктивную постановку на миграционный учёт иностранцев, в том числе незаконно находящихся в России.

«Уголовное дело против четырёх соучастников ОПГ выделили в отдельное производство. Всех подозреваемых объявили в федеральный розыск», — добавили следователи.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге пять человек, в том числе главу Центра языкового тестирования, задержали по подозрению в махинациях с мигрантами, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следствие ходатайствует об избрании для троих фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу, для остальных подозреваемых — в виде запрета определенных действий.

Ранее силовики задержали 30 человек. Предполагается, что они причастны к организации криминальной схемы по оформлению мигрантам за взятки сертификатов на знание российского законодательства, истории и русского языка. Нелегальная схема по выдаче сертификатов приносила злоумышленникам порядка 7,5 млн рублей в месяц.

В январе суд в Санкт-Петербурге арестовал организатора незаконной миграции. По данным следствия, преступная группа, в состав которой входило пять человек, в том числе двое полицейских, легализовала более девяти тысяч мигрантов. С января 2020 по декабрь 2023 года обвиняемые осуществили на территории региона массовую фиктивную постановку на миграционный учёт иностранных граждан.