Вашингтон, 29 марта, 2024, 21:46 — ИА Регнум. Лауреат кинопремии «Оскар» Луис Госсетт — младший умер на 88-м году жизни. Об этом стало известно 29 марта.

Bryan Smith/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press Луис Госсетт — младший

«Двоюродный брат Госсетта Нил Л. Госсетт сообщил, что актёр умер в Санта-Монике. В заявлении семьи говорится, что Госсетт умер в пятницу утром. Причина смерти не называется», — говорится в сообщении агентства Associated Press.

«Оскар» актёр получил в категории «Лучшая мужская роль второго плана» в 1983 году за фильм «Офицер и джентльмен», за роль в котором также получил «Золотой глобус».

Госсетт-младший родился в 1936 году. Дебютировал в кино в 50-х годах, в ходе всей своей актёрской карьеры снялся примерно в 220 фильмах и сериалах, в том числе в «Подпольной империи», «Хранителях», «Звёздных вратах» и «Скорой помощи». Помимо этого, актёр играл в театре и пробовал себя в роли продюсера и режиссёра. В 2010 году актер объявил, что у него обнаружили рак на ранней стадии, в 2020-м он перенёс коронавирус.