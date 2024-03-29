Киев, 29 марта, 2024, 21:29 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 29 марта под удары ВС России попали Каневская и Днестровская ГЭС.

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Об этом он сообщил в Telegram-канале. При этом глава киевского режима каких-либо подробностей о степени повреждений приводить не стал. Никаких официальных заявлений от российской стороны не поступало.

Как передавало ИА Регнум, российские власти неоднократно подчёркивали, что ВС РФ наносит удары только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре. Об этом, в частности, заявлял 1 января президент России Владимир Путин.

29 марта Минобороны РФ сообщило, что ВС России нанесли групповой удар, в том числе с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал», по объектам ПВО и энергетической инфраструктуре Украины. В оборонном ведомстве отметили, что в результате удара все объекты были поражены.

В свою очередь киевский режим неоднократно совершал атаки на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Так, в ночь на 6 июня задвижки Каховской ГЭС разрушились под обстрелом ВСУ, вода бесконтрольно хлынула ниже по течению Днепра, затопив ряд населённых пунктов. Из подтопленных районов эвакуировали жителей. В результате потопа пострадали 157 человек, погибли — 57. СК России возбудил уголовное дело о теракте.

По словам Путина, разрушение Каховской ГЭС стало очередной варварской акцией Киева и наглядным примером террористических методов киевского режима. Диверсия привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, подчеркнул российский лидер.