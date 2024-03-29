Москва, 29 марта, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов депутата заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского. Об этом говорится на сайте ведомства.

Александр Гальперин /РИА Новости Борис Вишневский

«Б. Л. Вишневский принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — сказано в сообщении Минюста.

Помимо Вишневского, ведомство внесло в реестр иноагентов адвоката Вадима Прохорова и правозащитный проект «Первый отдел».

По данным министерства, Прохоров распространял недостоверную информацию о принимаемых органами российской власти решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Также отмечается, что адвокат является директором фонда, включённого в реестр иностранных агентов.

В Минюсте также пояснили, что проект «Первый отдел» выступал против спецоперации и распространял недостоверную информацию о российской власти. По данным министерства, проект распространял сведения, которые способствовали оказанию финансовой поддержки Украины, а также нежелательным в России организациям.

Вместе с тем в связи с ликвидацией Минюст исключил из реестра иноагентов «Академию по правам человека».

Как передавало ИА Регнум, 22 марта Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов журналиста Кирилла Набутова и некоммерческое партнёрство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа. ру».

В ведомстве отметили, что Набутов принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов.

В реестр иностранных агентов включили также «Викимедиа. ру», проект «Лаборатория публичной социологии», интернет-источник «Смола» и проект «T-invariant». Все они выступали против специальной военной операции на Украине, распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти страны решениях.

В список иноагентов внесли также писательницу Людмилу Улицкую, журналиста Сергея Медведева и режиссёра Илью Хржановского. Помимо этого, в список попали центр защиты прав человека «Мемориал» и благотворительный фонд «Нужна помощь».

15 марта Минюст включил в список иноагентов режиссёра Романа Либерова и актёра Семёна Трескунова. Они выступали против СВО. Режиссёр при этом распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и армии. Кроме них, Минюст включил в реестр иноагентов журналистку Марианну Беленькую, депутата горсовета Новосибирска Светлану Каверзину, бывшего майора полиции Олега Кашинцева, экономиста Игоря Липсица и журналиста Кирилла Ишутина.