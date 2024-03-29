Москва, 29 марта, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Девятиклассник из Москвы Владислав Жиганов стал абсолютным победителем всероссийской олимпиады по физике. Об этом 29 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин Владислав Жиганов

«Девятиклассник Владислав Жиганов набрал больше всего баллов в своей параллели и стал абсолютным победителем. Он также получил специальный приз жюри за лучший результат на экспериментальном туре», — написал он.

Собянин отметил, что десять школьников из Москвы стали победителями и ещё 57 — призёрами.

Всего в образовательном центре «Сириус» соревновались 400 школьников из 64 регионов России.

Как ранее передавало ИА Регнум, Собянин рассказал, что в Москве с 2011 по 2023 год появилось 599 новых школ и детских садов. Он отметил, что в образовательных учреждениях столицы детей учат высококлассные педагоги. Только за прошлый год государственными и городскими наградами были отмечены более 2,5 тысячи учителей.

Мэр подчеркнул, что высокий уровень знаний московских школьников подтвердили международные исследования, а также отличные результаты на олимпиадах и ЕГЭ.