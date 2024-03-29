Париж, 29 марта, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Украину нужно лишить военного потенциала. Об этом заявил глава французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Мир возможен, если произойдёт демилитаризация Украины, если НАТО не будет расширяться дальше», — рассказал он в эфире радиостанции Europe 1.

Дюпон-Эньян назвал продолжение конфликта самоубийством для Европы, потому что среди прочего делает её зависимой от США в экономической сфере.

«Если мы не поймём, что есть приоритеты и выбор, который нужно сделать, то Европа просто исчезнет из-за абсурдного конфликта на Украине», — резюмировал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить поддержку главы киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, США перестали выделять деньги Киеву и просят Евросоюз взять на себя эту ответственность.

Страны Запада должны осознать необходимость переговоров для урегулирования ситуации на Украине и перестать поставлять киевскому режиму оружие, так как это не даст закончить конфликт, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

По данным на январь 2024 года с начала специальной военной операции Евросоюз передал киевскому режиму оружия на 28 миллиардов евро. По словам главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, в 2024 году страны ЕС планируют поставить Киеву оружие на 21 миллиард евро.

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт. Более того, Запад, поставляя вооружение, становится соучастником преступлений Киева.