Амстердам, 29 марта, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Нидерландского футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, который находится под арестом в ОАЭ, перевели в тюрьму в городе Аль-Авир. Об этом 29 марта сообщила нидерландская газета De Telegraaf.

Алексей Филиппов / РИА Новости Футболист Квинси Промес

По информации издания, Промес содержится в камере на шесть человек и спит на одной из трёх двухъярусных кроватей. Кроме того, на полу камеры спят ещё от 10 до 20 заключённых.

Отмечается, что в течение дня Промесу разрешается выходить из камеры, чтобы посмотреть телевизор вместе с другими заключёнными. Каких-либо других развлечений нет, как и возможностей заниматься спортом.

Также известно, что Промес находится в одном корпусе с четырьмя другими голландцами, которые ожидают экстрадиции.

Первоначально футболист содержался в комплексе полицейского участка Дубая недалеко от аэропорта.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта Промеса задержали в Дубае при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум и доставили в полицейский участок. Из-за этого игрок не смог улететь из Дубая в Россию вместе с остальными футболистами «красно-белых».

13 марта стало известно, что Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Суд Амстердама 14 февраля приговорил футболиста к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. Прокуратура Нидерландов запрашивала для футболиста девять лет лишения свободы.

16 марта De Telegraaf написал, что адвокаты Промеса могут на длительный период отсрочить процесс его экстрадиции из ОАЭ в Нидерланды.