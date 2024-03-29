Николаев, Украина, 29 марта, 2024, 19:39 — ИА Регнум. В Чугуевском районе Харьковской области в результате ракетных ударов ВС России уничтожена украинская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на харьковское подполье.

Вадим Савицкий /Министерство обороны РФ

«В 15:07 по посёлку в Чугуевском районе Харьковской области был нанесён удар. По сообщениям местной агентуры, взрывом была уничтожена система ПВО. Подробности уточняем», — приводит слова собеседника «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, утром 29 марта на Украине на фоне воздушной тревоги, объявленной на всей территории страны, прогремели взрывы.

По данным украинских СМИ, звуки взрывов были слышны в Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Позже Минобороны РФ сообщило, что ВС России нанесли групповой удар, в том числе с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал», по энергетической инфраструктуре Украины и объектам ПВО.

В оборонном ведомстве отметили, что в результате удара все объекты были поражены.