Москва, 29 марта, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Первый пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный запланирован на 9 апреля. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Роскосмос/РИА Новости

«Пуск ракеты-носителя «Ангара» с разгонным блоком «Орион» и полезной нагрузкой с Восточного планируется на 9 апреля», — говорится в видеоролике госкорпорации.

Отмечается, что 26 марта ракету вывезли на стартовый стол космодрома. Предстоящий пуск начнет лётно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур» с тяжёлыми ракетами-носителями «Ангара».

Как передавало ИА Регнум, 28 марта «Роскосмос» сообщил, что ракета для запуска спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 4 собрана. Пуск намечен на 31 марта. Спутник будет исследовать природные ресурсы, контролировать загрязнение окружающей среды, искать месторождение полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки и мониторить возможные чрезвычайные ситуации.

23 марта пилотируемый корабль «Союз МС-25», пуск которого состоялся с космодрома Байконур, отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и вышел на орбиту. 25 марта корабль прибыл на Международную космическую станцию.