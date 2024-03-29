Вильнюс, 29 марта, 2024, 19:27 — ИА Регнум. В Вильнюсе захотели переименовать Русскую улицу и назвать её в честь литовского наемника Тадаса Тумаса, ликвидированного во время боевых действий на Украине. Об этом 29 марта сообщило издание Delfi.

Иван Шилов ИА Регнум

Авторы инициативы выразили мнение, что таким образом Литва должна «отдать дань уважения» своим гражданам, которые участвовали в боях на стороне ВСУ. В частности, 42-летнего литовца Тумаса российские войска ликвидировали в районе Артёмовска.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие государства переходят грани разумного в вопросе антироссийских санкций. Так он прокомментировал решение властей Литвы о лишении госнаград фигуристов только за то, что они приняли участие в коммерческом шоу, состоявшемся в Сочи в период специальной военной операции.

Позднее президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства балерину Илзе Лиепу, имеющую двойное гражданство Литвы и России, за поддержку российской политики. Впоследствии она прокомментировала лишение гражданства и заявила, что сделала нравственный выбор и остаётся со своей страной Россией и её президентом.

В начале марта Следственный комитет России объявил в розыск около 700 воюющих на стороне ВСУ наёмников. В качестве обвиняемых заочно привлекли по ч. 3 ст. 359 УК РФ ряд граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.