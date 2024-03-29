Брюссель, 29 марта, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Правительство Бельгии выделило 100 млн евро на обслуживание истребителей F-16, которые королевство намерено поставить Киеву в составе коалиции под руководством Дании. Об этом сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Совет министров утвердил 25-й пакет военной помощи Украине: 100 млн евро, которые будут направлены на обслуживание и поддержку самолётов F-16 в рамках международной коалиции», — написала она в соцсети X.

При этом Дедондер не уточнила, будут ли деньги переданы Киеву или направлены бельгийским субподрядчикам, которые возьмут на себя обслуживание истребителей.

Отмечается, что в рамках датской коалиции Бельгия намерена предоставить Киеву два F-16. В настоящее время бельгийские лётчики участвуют в подготовке украинских пилотов в тренировочном центре в Дании.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что предполагаемые поставки американских истребителей F-16 украинской армии не поменяют ситуацию на поле боя. Они будут нещадно уничтожаться, как и другая западная техника ВСУ.

Российский лидер добавил, что истребители F-16 станут для России законной целью, если их направят против ВС РФ с аэродромов третьих стран.

Россия послала сигнал НАТО, что уничтожит на Украине поставленные американские истребители F-16, заявил британский эксперт Александр Меркурис. Комментируя российский удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, эксперт отметил, что нанесённый аэродрому ущерб, возможно, замедлит поставку истребителей.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что российская система противовоздушной обороны способна примерно за 20 дней сбить все F-16, которые Запад может поставить Киеву.