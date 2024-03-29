Будапешт, 29 марта, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Лучшим вариантом для решения конфликта на Украине стало бы создание на её территории буферной зоны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в опубликованном журналом European Voices разговоре с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

«Нам не угрожает опасность нападения России на страну — участницу НАТО», — отметил Орбан, добавив, что Россия никогда не согласится на вступление Украины в альянс.

В качестве решения проблемы Орбан предложил создать на территории Украины «буферную зону» с предоставлением Киеву гарантий безопасности. При этом он подчеркнул, что, если подобный вариант не произойдёт, то украинцы могут потерять страну.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение НАТО, в том числе на территорию Украины, напрямую угрожает России.

Президент напомнил, что Россию постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток. Уже было пять таких расширений, отметил Путин.

В феврале премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил предоставить России гарантии безопасности для урегулирования конфликта на Украине.

Вместе с тем Фицо отметил, что Россия права в том, что Запад обманул её, заверяя, что Североатлантический альянс (НАТО) не будет расширяться на восток, подчеркнув, что выступает против вступления Украины в альянс.

Кроме того, в сентябре прошлого года глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что для урегулирования конфликта на Украине западные страны должны предоставить гарантии безопасности России и не принимать Украину в НАТО.

Политик также подтвердил мнение венгерского правительства о том, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине могут быть эффективными лишь случае, если в них вместе с Россией и Украиной будут участвовать Соединённые Штаты.

Гуйяш также заявил, что у Киева уже нет реальных шансов вернуть территории, которые вернулись в Россию.