Москва, 29 марта, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Следственный комитет проверяет причастность спецслужб Украины к организации и финансированию теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба ведомства 29 марта.

Иван Шилов ИА Регнум

«Следствием продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, также пресс-служба СК 29 марта рассказала о показаниях обвиняемых в совершении теракта. Их координировали через мессенджер Telegram. По указанию координатора террористы после совершения теракта направились к границе с Украиной, в Киеве им обещали выплатить вознаграждение.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 144 человека. Пострадали 382 человека, проинформировали в Центре медицины катастроф.

Силовики задержали 12 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Исполнителям и пособникам были предъявлены обвинения. Девять фигурантов дела арестованы.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.