Москва, 29 марта, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Умер спасавший людей из «Крокус Сити Холла» Карен Енгибарян. Об этом 29 марта сообщила »Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

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В день трагедии 35-летний Енгибарян оказался около «Крокуса» случайно, но сразу бросился помогать пострадавшим. Всю ночь он вытаскивал людей из зоны задымления. Свою куртку он отдал одному из пострадавших.

В результате мужчина надышался угарным газом, и у него развилась острая лёгочная инфекция. В течение нескольких дней Енгибарян находился на лечении, но спасти его не удалось.

Сообщается, что отпевание пройдёт в Армянском храмовом комплексе. Погибший работал в фирме по установке наружной рекламы. У него осталась жена, с которой они сыграли свадьбу три года назад.

Официальной информации о гибели Енгибаряна пока не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям и устроили пожар. По последним официальным данным, в результате теракта погибли 144 человека. Пострадали 382 человека, проинформировали в Центре медицины катастроф.

28 марта Следственный комитет сообщил, что получены доказательства связи террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. В ведомстве отмечали, что имеются подтверждённые данные о том, что с Украины исполнителям теракта поступали значительные суммы денежных средств и криптовалюты.

Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.