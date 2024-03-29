* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 29 марта, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Самым страшным наказанием для музыканта Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) будет забвение. Об этом 29 марта заявил общественный деятель Вадим Манукян, комментируя слова музыканта о теракте в «Крокус Сити Холле».

Кирилл Каллиников /РИА Новости Музыкант Андрей Макаревич

Макаревич в своих соцсетях ответил на вопрос, почему он в течение недели после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» так и не выразил соболезнований близким погибших и пострадавших. Он заявил, что отсутствие комментариев не означает отсутствие переживания и что он не считает нужным выражать скорбь публично.

«Публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием», — написал он на своей странице в социальной сети, добавив, что ему якобы жаль россиян, но это «их выбор».

Манукян отметил, что в так называемых соболезнованиях певицы Аллы Пугачёвой и Макаревича чувствуется презрение к зрителям, которые ходили на их же концерты. А когда с этими зрителями произошла трагедия, почему-то им стало сложно выразить публично сочувствие. Несмотря на то что, например, Пугачёва не раз выражала на своих страницах в социальных сетях соболезнования по разным поводам. И это выглядит, мягко говоря, очень странно. То же самое и с Макаревичем.

«Им обоим должно быть стыдно. Они забыли, что именно за счёт зрителей они жили в своё удовольствие в России. Покинув свою родину, они перестали сочувствовать россиянам. Их заявления в отношении граждан России очень возмущают. Их судьба уже наказала тем, что они оказались вдали от Родины, отвернулись и от неё, и от своих зрителей. В результате они оказались вообще без Родины. Самое страшное наказание для них — забвение. Они хотят, чтобы о них постоянно говорили, поэтому и подогревают интерес к себе. Они сами лишили себя Родины, поэтому нужно просто забыть о них», — заявил он.

Главный редактор ИА Регнум, член СПЧ, журналист Марина Ахмедова в Telegram-канале отметила, что вместо соболезнования Макаревич, по сути, сказал, что люди, погибшие в «Крокусе», виноваты сами — находятся там, где находятся. И их выбор состоит в том, чтобы их убили. Как и выбор всех жителей России.

«Такое слегка задрапированное оправдание терроризма в отношении россиян. Тут действительно уже ничем человеку не поможешь», — добавила она.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по посетителям. Людей расстреливали в упор, не давали им покинуть здание. Также террористы подожгли концертный зал.

По последним данным, число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 382 человек. 217 пострадавшим оказана амбулаторная помощь. Ещё 165 человек были госпитализированы, из них 96 уже выписаны. Погибли при теракте 144 человека.

Директор ФСБ России Александр Бортников 23 марта доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе четверых предполагаемых исполнителей теракта. Следственный комитет 28 марта проинформировал о задержании ещё одного подозреваемого, который участвовал в финансировании террористов.

Бортников 26 марта заявил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», подтверждает украинский след в теракте.

Reuters со ссылкой на источник сообщило, что в Таджикистане спецслужбы задержали девять человек, предположительно связанных с исполнителями терактов в «Крокус Сити Холле».

Певица Алла Пугачёва 28 марта впервые прокомментировала теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявив, что скорбь должна быть «в душе», а не в публикациях в соцсетях. При этом ранее Пугачёва множество раз выражала на своих страницах в соцсетях соболезнования по разным поводам. В частности, такие публикации появлялись после смерти музыканта Александра Градского, артиста Бориса Моисеева, актёра Александра Ширвиндта.

За антироссийскую настроенность, в частности за слова, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию», Пугачёву уже призывали признать иноагентом. Как сообщил глава ФПБК Виталий Бородин, Генпрокуратура уже начала соответствующую процедуру.