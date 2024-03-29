Вашингтон, 29 марта, 2024, 18:37 — ИА Регнум. США и страны Запада совершили фундаментальную ошибку, попытавшись с помощью Украины сломить Россию. Об этом заявил специалист по международным отношениям, старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений Джонса Хопкинса, профессор Майкл Бреннер.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Это была фундаментальная геостратегическая ошибка, имевшая разрушительные последствия: циничное принесение в жертву полумиллиона украинцев, использованных в качестве пушечного мяса, и фактически уничтожение страны во имя ослабления Москвы», — рассказал он в интервью Asia Times.

Эксперт уточнил, что Штаты втянули своих союзников в кампанию по устранению России, которую Вашингтон считает главной помехой на пути к глобальной гегемонии.

«Запад бросил на это всё, что у него есть: свой арсенал современного оружия, корпус советников, десятки миллиардов долларов, драконовский набор экономических санкций», — перечислил он.

И вместе с тем США бесславно проиграли по всем пунктам, подчеркнул он.

Экономика РФ не только выстояла, но и продолжает развиваться. Более того, практически весь остальной мир симпатизирует Москве, добавил Бреннер.

Эксперт указал, что такое положение дел показывает: Соединённые Штаты не могут иметь решающий голос в глобальных вопросах экономики и безопасности. А объединение РФ и КНР теперь выступает для США в качестве соперника, равного Западу во всех отношениях, подытожил он.

Как передавало ИА Регнум, о том, что экономика России завершила восстановление после введения Западом беспрецедентных санкций, президент Владимир Путин заявил 18 сентября 2023 года на совещании по проекту федерального бюджета на период с 2024 по 2026 год.

Глава государства отметил, что ВВП страны вышел на досанкционный уровень 2021 года. Президент также призвал создать условия для долгосрочного экономического развития.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные санкции создают для РФ некоторые дополнительные проблемы, но страна научилась справляться с ними.

Устойчивость российской экономики к санкциям ошеломила западных экономистов, которые прогнозировали катастрофический спад. По их мнению, РФ выкарабкалась из рецессии, избежав попыток Запада ограничить её доходы от продажи энергоносителей и увеличив расходы на оборону.

Банк России направил в Госдуму годовой отчёт за 2023 год, чистая прибыль ЦБ за год превысила 140 млрд рублей против убытка, зафиксированного по итогам 2022 года и ряда предыдущих лет.

В 2023 году чистая прибыль ЦБ составила 140,4 млрд рублей. При этом в 2022 году убыток Банка России составил 721,7 млрд рублей, в 2021 году — 26,3 млрд рублей, в 2020 году — 61,5 млрд рублей.

Центробанк не тратит золотовалютные резервы на поддержание курса рубля, что подтверждается статистикой, отмечала Набиуллина также в марте 2024 года. Регулятор не проводит операции на валютном рынке за счёт собственных резервов, кроме операций по бюджетному правилу, подчеркнула она.