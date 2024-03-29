Москва, 29 марта, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Правоохранители изъяли технику из офиса криптобиржи Beribit в деловом центре «Москва-Сити», передаёт 29 марта ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее сообщалось, что в офисе криптобиржи были проведены обыски.

«Обыски в настоящее время завершены. Правоохранителями изъята техника и оборудование», — заявил собеседник агентства.

Beribit в свою очередь заявила, что данные пользователей криптобиржи находятся в безопасности.

Как передавало ИА Регнум, ранее Следственный комитет сообщил о подтверждении данных о поступлении исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» денег и криптовалюты с Украины. Средства использовались при подготовке атаки.

Объём полученных террористами средств был значительным, отмечала пресс-служба СК. В результате расследования были получены подтверждения о спланированных действиях террористов, об их тщательной подготовке и финансировании теракта его организаторами, отмечалось в сообщении. В результате работы с террористами, исследования их технических устройств и анализа сведений о финансовых операциях были получены доказательства их связи с украинскими националистами, заявлял СК.