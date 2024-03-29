США, 29 марта, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Канадо-американская актриса Дженнифер Лик, снимавшаяся в фильмах и сериалах, умерла от редкой болезни мозга в возрасте 76 лет. Об этом сообщает издание The East Hampton Star.

кадр из видео Актриса Дженнифер Лик

Лик скончалась ещё 18 марта от прогрессирующего надъядерного паралича — заболевания, с которым боролась на протяжении последних семи лет. Она умерла у себя дома в Джупитере, штат Флорида.

«Её тщетные попытки бороться с болезнью были мужественны и отважны», — написал муж актрисы Джеймс Д’Аурия.

Он отметил, что Лик завещала свою мозговую ткань клинике Майо в Миннесоте, где ей диагностировали заболевание, для дальнейших исследований.

Надъядерный паралич относят к редким неврологическим заболеваниям. Оно проявляется в пожилом возрасте и приводит к гибели определённых участков мозга.

Дженнифер Лик родилась в британском Кардиффе в 1947 году, в кино стала сниматься в 1960-х. Наиболее известны её роли в сериалах «Молодые и дерзкие», «Одна жизнь, чтобы жить», «Путеводный свет», фильме «Твои, мои и наши».