Варшава, 29 марта, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Польша приостановила своё участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий закон подписал польский президент Анджей Дуда, сообщается на сайте канцелярии главы Польши.

Иван Шилов ИА Регнум

«28 марта 2024 года президент Анджей Дуда подписал закон от 7 марта 2024 года, вносящий изменения в сферу применения Договора об обычных вооружённых силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года», — говорится в сообщении канцелярии.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта Сейм Польши (нижняя палата парламента) проголосовал за выход из ДОВСЕ. Инициативу поддержали 435 депутатов из 440, оставшиеся пять выступили против.

Заместитель главы МИД Польши Владислав Теофил Бартошевский пояснил, что на выход польской стороны из ДОВСЕ не согласились союзники по НАТО, поэтому Варшава приостанавливает действие договора.

ДОВСЕ подписал СССР в 1990 году, в 1992 году постсоветские страны достигли соглашения о максимальном количестве военной техники, которую они могут иметь на своей территории.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о внесении законопроекта о денонсации ДОВСЕ в Госдуму. Несмотря на то что Россия ещё в 2007 году приостановила участие в договоре, формально она считалась его участником. Закон одобрили Госдума и Совет Федерации. В конце мая Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ.