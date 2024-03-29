Москва, 29 марта, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Следственные мероприятия в квартире в подмосковном Путилково, проходившие в рамках расследования дела о теракте в «Крокус Сити Холле», завершились, передаёт «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM

Указанную квартиру перед нападением предположительно снимали двое обвиняемых по делу о теракте. Ранее следователи доставили двух обвиняемых в квартиру. У подъезда было установлено оцепление.

28 марта сообщалось также о проведении проверки показаний на месте преступления в «Крокус Сити Холле».

Как передавало ИА Регнум, террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 144 человека. Пострадали 382 человека, проинформировали в Центре медицины катастроф.

Силовики задержали 12 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Исполнителям и пособникам были предъявлены обвинения. Девять фигурантов дела арестованы.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.