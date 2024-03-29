Москва, 29 марта, 2024, 17:50 — ИА Регнум. В Москве в Обручевском районе возле строящегося бизнес-центра и станции метро «Калужская» появятся городская площадь и сквер. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Как отметил Бочкарёв, в рамках строительства бизнес-центра за счёт инвестора будет проведено благоустройство прилегающей территории площадью 2,5 тыс. кв. м. По словам заммэра, в рамках этого планируется обустроить сквер и места для отдыха. Бочкарёв добавил, что через площадь можно будет дойти до станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

Вместе с тем чиновник подчеркнул, что в бизнес-центре на первом этаже будет создана торговая галерея с магазинами, кафе и бытовыми сервисами.

По словам главного архитектора российской столицы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова, открытое пространство на данном участке станет точкой притяжения и местом отдыха в хорошую погоду, также оно разнообразит досуг москвичей.

«Обручевский район становится всё более современным и привлекательным для жизни москвичей как за счёт городских, так и частных инвестиций», — приводятся слова Кузнецова на сайте правительства Москвы.

В пример он привёл предусмотренное в проекте бизнес-центра возведение благоустроенной площади, а также сквера, в котором высадят деревья, разобьют клумбы, разместят скамейки и малые архитектурные формы.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля в мэрии Москвы сообщили, что в Новой Москве завершилось благоустройство территории возле станции Санино четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4). В рамках работ были обновлены тротуары и проезжая часть, обустроены пешеходные зоны, улучшена система освещения, а также установлены новые парковочные карманы.

В свою очередь мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в течение 2024 года власти столицы благоустроят территории, прилегающие к 34 транспортным объектам. Предполагается привести в порядок восемь станций метро, девять станций МЦД, четыре транспортных узла. Благоустройство охватит площадь более 321 га.

18 февраля мэр столицы Собянин отметил, что в 2024 году власти Москвы приведут в порядок почти 1700 дворов, почти 15 тысяч подъездов и 121 территорию образовательных учреждений.

Благоустройство дворов проводится с учётом пожеланий жителей, добавил он.