Лондон, 29 марта, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Добрые пожелания очень поддерживают принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон, которая проходит лечение от рака. Об этом заявила королева-консорт Камилла, сообщает The Sun.

Global Look Press/Stephen Lock/Keystone Press Agency Кейт Миддлтон

Подданные приветствовали Камиллу, посетившую фермерский рынок Шрусбери. Они также просили передать наилучшие пожелания принцессе, это было написано на их плакатах, украшенных сердечками.

«Я знаю, что Кэтрин в восторге от всех добрых пожеланий и поддержки», — сказала королева Камилла и пообещала передать их принцессе.

Как сообщало ИА Регнум, с ноября 2023 года принцесса Уэльская перестала появляться на публике. В январе стало известно, что Кейт Миддлтон перенесла плановую хирургическую операцию на брюшной полости в одной из клиник Лондона. Первые кадры с ней появились в марте. Позже она выступила с видеообращением, в котором заявила, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. По словам Кейт, рак выявили послеоперационные тесты.